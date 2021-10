Zakopane. Śmigłowiec TOPR odleciał na przegląd. W górach zastąpi go policyjna maszyna Aurelia Lupa

Do Zakopanego przyleciał policyjny śmigłowiec W-3 „Sokół”. Będzie on pełnił dyżur przez cztery tygodnie. Będzie pomagał ratownikom TOPR w działaniach ratowniczych w Tatrach. A to wszystko w związku z przeglądem technicznym, jaki musi przejść maszyna należąca do ratowników TOPR.