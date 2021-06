Zakopane. Średnie skocznie niemal gotowe. Udało nam się wjechać na szczyt nowym wyciągiem [ZDJĘCIA]

- Czekaliśmy na to od paru dobrych lat. Skocznie w Zakopanem były, ale nie działały, bo wyciąg nie funkcjonował. Teraz przestój związany z budową. To się odbija na ilość zawodników w naszych okręgu. Dotychczas bowiem trzeba było jeździć na treningi do Szczyrku, a to wiązało się z całodziennym wyjazdem. Dla wielu młodych ludzi, którzy się jeszcze uczą, mają swoje życie, było to spore utrudnienie. Teraz będziemy mieli jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, ale i na świecie. Dlatego liczymy, że coraz więcej młodych ludzi będzie garnęło się do skoków – ocenia Wojciech Gumny.