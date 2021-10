Zakopane. Tak znikają zabytki. Przebudowa, nadbudowa i gotowe. Jak to możliwe? "Dziwne zapisy w planach" Aurelia Lupa, ŁB

Zakopiańskie plany zagospodarowania pozwalają zmienić niemal zupełnie zabytki. To efekt niefortunnych zapisów sprzed 10 lat. Dają one możliwość inwestorowi nawet zburzyć zabytek i odbudować go, a nawet nadbudować. W efekcie „nowe” zabytki są trzy razy większe niż w pierwotnym kształcie. Pół biedy, gdy zabytek wygląda jak oryginał. Niestety zdarza się, że „nowy” zabytek niemal w niczym nie przypomina budynku chronionego.