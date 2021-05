Zakopane. Wiosna Jazzowa wyjątkowo w formie online. Jednak muzycznych emocji nie zabrało

W tym roku zaproszenie do występu na wirtualnej scenie przyjęli muzycy tak różnorodni, jak różnorodne i pojemne jest spektrum samego stylu muzycznego, jakim jest jazz. Zespół Harmony Trejo w składzie Kuba Hubicki, Maciej Cisło I Bartłomiej Chojnacki zaprezentował oryginalny repertuar - kompozycje własne oparte o trzy instrumenty: akordeon, gitarę i kontrabas - nawiązując programem do wydanych na przestrzeni kilku ostatnich lat płyt. Tego wieczoru premierę miały również całkiem nowe utwory tego muzycznego trio. Ponad godzinny koncert był niezwykłą kompilacją różnorodnych stylów muzycznych - etno, jazzu, muzyki barokowej i skandynawskiej. Jak podkreślił lider zespołu, Kuba Hubicki, jest to “muzyka kreatywna, która kreuje się w trakcie wykonywania”.

Występ online niewątpliwie nie daje możliwości takiej interakcji z publicznością, jak koncert na żywo, niemniej zdawało się to nie przeszkadzać również Januszowi Szromowi, który w lekki i zajmujący sposób snuł ze sceny opowieść o jednym z najpopularniejszych muzyków polskich - Andrzeju Zausze. Ciekawe anegdoty, nieznane fakty, a przede wszystkim repertuar piosenkarza w świeżej, jazzowej aranżacji Janusza Szroma i towarzyszących mu wybitnych muzyków: Pawła Perlińskiego, Andrzeja Łukasika i Marcina Jahra- złożyły się na niezwykły, sentymentalny koncert. Janusz Szrom, jak sam o sobie mówi "kustosz muzyki Andrzeja Zauchy", zaśpiewał nie tylko przeboje artysty jak "Bądź moim natchnieniem", "Byłaś serca biciem" czy "C’est la vie", ale również mniej znane z ponad dwustu utworów wykonywanych przez Zauchę, a zgromadzonych w opracowaniu nutowym własnego autorstwa, który niedługo ukaże się drukiem. Koncert "Andrzej Zaucha – SongBook" – transmitowany na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz w mediach społecznościowych Miasta Zakopane – spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez słuchaczy i widzów festiwalu Wiosna Jazzowa