Zakopane zapełnia się. Korki na ulicach, kolejki, walka o parkingi. Wakacje w pełni

Mieszkańcy i goście mogą przekonać się o tym choćby po codziennych korkach. Nie jest to paraliż miasta znany z okresu sylwestra, ale gdy przychodzi południe korkują się drogi dojazdowe do centrum. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego blisko Krupówek zaczyna się robić coraz trudniejsze. W weekendy z kolei w niektórych sklepach zaczyna brakować produktów – chleba, bułek, czy napojów.

Największy ruch jest w weekendy, gdy są prognozy na ładną pogodę. Wówczas korki i zatory tworzą się przy dojazdach na popularne szlaki. Najbardziej widać to na drodze do Morskiego Oka. Tworzą się korki przy dojeździe do parkingów na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie, ale także długie kolejki przy kasach wejściowych na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaobserwować to można nie tylko na Palenicy Białczańskiej, ale także w Kuźnicach, czy np. przy wejściu do Doliny Kościeliskiej. W pogodne dni zdarzają się zatory na szlakach wysokogórskich – głównie na Giewoncie, czy przy podejściu na Rysy.

Choć Zakopane wydaje się pełne, według branży turystycznej do szczytu sezonu jeszcze kawałem. - Korki na ulicach i kolejki nie pokazują rzeczywistego obłożenia miasta. To bowiem nie pasuje to danych z hoteli i pensjonatów – mówi Emilia Glista, pośrednicząca w wynajmie pokoi dla turystów w hotelach i pensjonatach w górach.