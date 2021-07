Zakopiański Festiwal Literacki. Józef Wilkoń pokazał, jak tworzy wizualny świat literackich postaci

Ilustracje Józefa Wilkonia towarzyszą lekturze takich tytułów, jak wydana w 2009 roku "Księga Dżungli", "Pan Tadeusz" opublikowany w 2015 roku czy rok później "Don Kichot", a to tylko najważniejsze publikacje z ostatnich lat. Zilustrował ponad 200 książek dla dzieci i dorosłych i sam napisał tekst do kilkunastu z nich. Jego prace stały się klasyką gatunku, on sam natomiast - ikoną tej dziedziny sztuki. Malując na oczach publiczności w trakcie spotkania zorganizowanego w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem opowiedział i pokazał, w jaki sposób pomysł przekłada na białą kartkę papieru.

To woda czyni to, co się dzieje. Jest to gra przypadku, którym ja mam za zadanie sterować. Częściowo steruję, a częściowo sam przypadek rządzi tym, co powstaje. Przypadek jest bardzo istotnym momentem, który sprawia, że w naszym życiu dzieją się różne nieoczekiwane rzeczy