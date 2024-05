Zapomniany mord Niemców i pomnik Hasiora przy drodze do zakopiańskich Kuźnic ZDJĘCIA Łukasz Bobek

„Prometeusz rozstrzelany” – pomnik Władysława Hasiora na Wielkiej Polanie Kuźnickiej przy drodze do Kuźnic w Zakopanem może znów zabłysnąć w pełnej krasie. W piątek 31 maja przy pomniku odbędą się uroczystości w 80. rocznicę zbrodni niemieckiej w tym miejscu. Na to wydarzenie organizatorzy – Muzeum Tatrzańskie – chcą, by znów pojawiły się żywioły na pomniku: woda i ogniem.