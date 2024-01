Zaśnieżone Tatry w pełnym słońcu. Wyjątkowo piękna zima w górach

Kolejny dzień z rzędu nad Tatrami zaświeciło piękne słońce. Warunki wręcz idealne do podziwiania zaśnieżonych gór. Dlatego sporo osób wykorzystuje taką aurę do wędrówek po górach. Przemierzają szlaki na nartach skitourowych, albo pieszo. Sporo osób wyjeżdża kolejką linową – albo poszusować na przygotowanych trasach zjazdowych w dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej, albo po prostu popatrzeć na ośnieżone górskie szczyty.

W czwartek rano w Tatrach panował lekki mróz. Na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 7,5 stopnia, a z uwagi na wiatr odczuwalna temperatura spadła do 12,9 stopnia. Nieco cieplej było na Hali Gąsienicowej, gdzie termometry pokazywały minus 5,2 stopnia (odczuwalna minus 6,4 stopnia). W samym zaś Zakopanem temperatura oscylowała w granicach minus 7,8 stopnia.

- W Tatrach powyżej górnej granicy lasu panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Pokrywa śnieżna jest zróżnicowana. Śnieg jest twardy i zmrożony, miejscami występują oblodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca z nawianym śniegiem, gdzie utworzyły się głębokie zaspy. Mniej uczęszczane szlaki są nieprzetarte i pozawiewane. Mróz w połączeniu z wiatrem jest znacznie mocniej odczuwalny. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim – ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

W dolinach i na szlakach dojściowych do schronisk szlaki są miejscami bardzo śliskie, ponieważ cienka warstwa śniegu przykryła oblodzenia. Raczki i kijki mogą okazać się niezbędne.

Kto nie czuje się na siłach ruszyć w góry, zawsze może np. wyjechać kolejką szynową na Gubałówkę i stamtąd oglądać wspaniałą panoramę zaśnieżonych Tatr.