Znamy nominowanych do Nagrody Conrada 2020. Ruszyło głosowanie na najlepszy debiut w dziedzinie prozy literackiej

W tym roku Nagroda Conrada zostanie przyznana już po raz siódmy. To wyróżnienie, które ma na celu zarówno wspieranie młodych autorów, jak i zachęcanie wydawnictw do publikowania książek twórców rozpoczynających swoją pisarską karierę. I to właśnie wydawcy zgłaszają do nagrody swoich autorów.

Pierwszy z nominowanych Maciej Bobula został doceniony za swój debiut prozatorski "Szalejów" wydany przez wydawnictwo j. To zbiór ściśle powiązanych opowiadań znakomitego dolnośląskiego poety, które łączy przede wszystkim tytułowe miejsce – wieś w Kotlinie Kłodzkiej, ale także swoisty rodzaj wrażliwości.

Igor Jarek zadebiutował "Halnym", który ukazał się nakładem wydawnictwa Nisza. Specyficznie napisane i wydrukowane opowieści zebrane w tym tomie łączy miejsce akcji – Nowa Huta – i środowisko bohaterów. To gangsterzy, dilerzy narkotyków, nieudani muzycy po wyrokach za spowodowanie po pijanemu śmierci kilku osób.