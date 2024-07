Znów otworzą szlak na Nosal - jeden z najpopularniejszych szczytów w Tatrach

Nosal był niedostępny dla turystów od 25 czerwca. Zamknięta była droga zarówno od strony Bulwarów Słowackiego, jak i od Nosalowej Przełęczy na szczyt.

Szlak był zamknięty w dni powszednie - wtedy, gdy prowadzone tam były prace naprawcze. W trakcie remontu robotnicy poprawili m.in. stopnie skalne, po których co roku wędruje tysiące turystów, czy luźne kamienie na turystycznej drodze. Remont Nosala kosztował ok. 130 tys. zł. I właściwie było to jedno z poważniejszych zadań inwestycyjnych w tym sezonie, jeśli chodzi o remonty szlaków w Tatrach. Nie oznacza to, że nie ma co robić w górach. Prac jest sporo. TPN musi jednak pozyskać na to zadanie dofinansowanie.

- Przygotowujemy właśnie wniosek o dofinansowanie prac remontowych ze środków unijnych – mówiła "Gazecie Krakowskiej" Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Mamy teraz ogłoszone nabory przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.