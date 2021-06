"Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej

Pożar objął łącznie 1 hektar ziemi. W akcji gaśniczej brało udział ponad 400 strażaków. To cud, że nikt nie zginął. W pożarze rannych zostało 9 osób: 8 osób w stanie dobrym z poparzeniami lub podtruciem trafiło do szpitala. Dymem zatruł się także jeden strażak z OSP Bóbr, ale został już zwolniony ze szpitala.

Z domu zostały zgliszcza, w ogródku zamiast kwiatów leży sterta zwęglonej blachy. Po przeciwnej stronie ulicy rodzice z dwójką dzieci próbują wydobyć ze spalonego dobytku to, co uratowali przed ogniem. Na chodnik udało im się w nocy przenieść część ocalałego dobytku. Chłopiec przegląda książki i zeszyty, ze łzami w oczach wyrzucając te nadpalone.

W niedzielę po ul. św Katarzyny od rana chodziło wielu wojskowych i policjantów, którzy pomagali w ratowaniu tego, czego ogień nie strawił. Na płotach suszą się węże strażackie. Wszędzie słychać rozmowy, ludzie dyskutują między sobą m.in. o tym, w jaki sposób ogień mógł tak szybko zająć niemal całą ulicę.

Właściciele spalonych posesji liczą straty, część przyszła do busa firmy ubezpieczeniowej zaparkowanego przed kościołem, gdzie można szybko wypełnić dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania.

Płomienie szalały po pokojach

Straty są ogromne. Wiadomo, że część gospodarzy straciła cały majątek życia.

Jednym z najbardziej poszkodowanych jest Jan Krzysztofek, właściciel domu, który spłonął niemal doszczętnie. Mężczyzna do tej pory nie wierzy w to co się stało.