Żużlowcy Unii Tarnów przegrali czwarty mecz z rzędu

Osłabiona Unia Tarnów

W spotkaniu z Aforti Startem Unia mimo osłabienia kadrowego wcale nie stała na straconej pozycji. Gospodarze bardzo słabo spisywali się w pierwszej części zawodów i właśnie ten fakt zadecydował o ich porażce. W swoich pierwszych dwóch startach bardzo blado wypadł Rohan Tungate, który był bardzo wolny na dystansie i dwukrotnie przyjeżdżał za plecami rywali z Gniezna. Australijczyk przełamał się dopiero w 8. biegu, w którym wyprzedził na dystansie Mirosława Jabłońskiego i przyjechał na metę ze spora przewagą.

Do końca zawodów był już dla rywali nieuchwytny, ale to jednak nie wystarczyło, by tarnowianie mogli powalczyć o zwycięstwo w meczu. Po tym, gdy Tungate znakomicie spisał się w 8. wyścigu, w kolejnym biegu menedżer „Jaskółek” Tomasz Proszowski desygnował Australijczyka w ramach rezerwy taktycznej za Szweda Alexandra Woentina. Tungate wspólnie z Kimem Nilssonem przywieźli do mety zwycięstwo 4:2, natomiast w 10. biegu para Ernesr Koza – Artur Mroczka pokonała podwójnie Oskara Fajfera i juniora Marcela Studzińskiego.