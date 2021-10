Zwłoki mężczyzny odnalezione na cegielni przy ulicy Korczaka w Gorlicach

Wiadomo już, że odnaleziony na cegielni mężczyzna miał 57-lat. Znana jest też jego tożsamość. Niemal bliźniaczo, jak poprzedni, którzy zmarli w tym miejscu należał do grona osób, które z tego miejsca uczyniły sobie schronienie.

- Oględziny prokuratorskie wstępnie wykluczyły udział osób trzecich, jednać ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - podaje Grzegorz Szczepanek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

W trakcie działań policji na miejscu zjawili się też pracownicy Powiatowego Nadzoru Budowlanego. O zaistniałej sytuacji nie mieli pojęcia. Ich celem było skontrolowanie pomieszczeń byłej cegielni, a konkretnie zabezpieczenia wejścia na jej teren. Jakiś czas temu nadzór budowlany nałożył na właściciela obowiązek zabezpieczenia okien budynków, w których od dawna nie ma już szyb, tak by uniemożliwić wchodzenie do nich osobom z zewnątrz. Próby wyegzekwowania obydwu, od lat są nieskuteczne. Teren pozostaje więc miejscem, w którym gromadzą się, mieszkają i żyją bezdomni, a popołudniami dzikie zabawy na dachach urządza sobie miejscowa młodzież.