Żywioły spotykają się z burleską – spektakularne show Teatru Burleski DDS by Veren De Heddge na krakowskiej Scenie Berlin

Po co są strefy czystego transportu?

Burleska, to nie tylko spektakl. To manifestacja dynamizmu, zmysłowości i nieprzewidywalności, przeplatana pięknem, eterycznością oraz zaskoczeniem. Świat niekiedy wydaje się być labiryntem bez wyjścia, burleska zaś wskazuje drogę do wyzwolenia, oferując eskapizm i przenosząc w świat kolorów, radości i erotyki!

- Tam, gdzie ogień spotyka się z wodą, a ziemia z powietrzem, w samym centrum wszechświata jesteśmy my – ludzie. Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy traktowali je z szacunkiem i pietyzmem? Tego dowiecie się na naszym wydarzeniu, podczas którego rozpalimy wasze zmysły, ukoimy pragnienie sztuki, rozpętamy istne tornado emocji i pokażemy olbrzymi szacunek do ziemi, po której stąpamy – mówi Veren De Heddge, artystka burleski.

"Show „Żywioły” pozwoli doświadczyć oczyszczenia za sprawą widowiskowego i intrygującego ognia. Drogę do emocji wskaże delikatna i krystaliczna woda. Artyści będą jednak stabilnie dążyć do ukojenia ducha i obdarowania go obfitością Ziemi. Za sprawą podniebnych akrobacji widzowie ujrzą prawdziwą wolność" - zapowiadają organizatorzy.