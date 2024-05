10 rzeczy po których od razu poznasz, że już może za długo mieszkasz w Krakowie.! Sprawdź się!

1. Pamiętasz Szkieletora

2. Jechałeś ruchomymi schodami na dworcu

Słynne ruchome schody przy Dworcu Autobusowym MDA w Krakowie nie działają. Mieszkańcy denerwują się, że od kiedy je zamontowano, częściej są zepsute niż sprawne. Jak się okazuje, na ich naprawę miasto przeznaczyło w ostatnich latach już... ponad 360 tys. złotych. Teraz schody mają zostać wymienione i zadaszone, by nie lała się na nie woda - dzięki temu w końcu może przestaną się psuć. Z nowych schodów mamy skorzystać już w lipcu.

3. Pamiętasz stare rondo Grzegórzeckie

Przebudowa ronda Grzegórzeckiego rozpoczęła się 1 marca 2008 roku. Inwestycja obejmowała przebudowę Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie w związku z przebudową Alei Powstania Warszawskiego, Ronda Mogilskiego i budową Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (odcinek 6 Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – Pętla Kamienna – Rondo Grzegórzeckie.





W latach 80. do tego ronda została podłączona ślepa, pomyślana przyszłościowo ulica Kotlarska, która w 2001 roku została połączona z Zabłociem poprzez Most Kotlarski. Rondo Grzegórzeckie zostało gruntownie przebudowane w 2008 roku, a w 2010 zostało do niego od ulicy Kotlarskiej podłączone nowe torowisko od pętli „Mały Płaszów”.