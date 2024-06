15. Przegląd Nowego Kina Francuskiego od 7 do 13 czerwca w krakowskim Kinie Pod Baranami

"Do usług szanownej pani" (reż. Gilles Legardinier) opowiada historię dojrzałego biznesmena (John Malkovich), który zatrudnia się jako służący w posiadłości na francuskiej prowincji. W nowej pracy mierzy się z osobliwymi zachowaniami personelu oraz ekscentryczną pracodawczynią - w tej roli Fanny Ardant. Bohaterowie nagrodzonego dwoma Cezarami filmu "Amstaff" (reż. Jean-Baptiste Durand) są młodsi, ale również poszukują swojego miejsca na Ziemi. Dog i Mirales to przyjaciele, których łączy trudna relacja, rozpięta między przywiązaniem a kontrolą.

W filmie "Natura miłości" Moni Chokri stateczna filozofka rzuca wszystko by związać się z budowlańcem z robotniczej rodziny. Na przekór wszystkim i wszystkiemu rodzi się także relacja błyskotliwej prawniczki i jej 17-letniego pasierba w filmie "Ostatnie lato" (reż. Catherine Breillat). W tej nominowanej do czterech Cezarów produkcji grana przez znakomitą Léę Drucker kobieta zatraca się w zakazanej namiętności.

15. edycja Przeglądu Nowego Kina Francuskiego co roku odbywa się w kilkunastu miastach Polski. W Krakowie, w Kinie Pod Baranami, od 7 do 13 czerwca będzie można obejrzeć dziesięć nowych produkcji, docenionych przez francuską Akademię Filmową, krytyków i widzów.

Współczesne kino francuskie nie stroni od klasycznych gatunków filmowych, potrafi jednak wnieść do nich powiew świeżości. Świetnie widać to w filmie science-fiction "Królestwo zwierząt" (reż. Thomas Cailley), który rozgrywa się w świecie wyniszczonym przez epidemię zmieniającą ludzi w zwierzęta. Francuzi to także mistrzowie kina kostiumowego, czego najlepszym dowodem jest film "Trzej muszkieterowie: Milady" (reż. Martin Bourboulon) - kontynuacja widowiskowej produkcji z 2022 roku.