21. edycja Weekendu z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity od 17 do 19 maja w Kinie Pod Baranami

W weekend 17-19 maja do Kina Pod Baranami trafi sześć najciekawszych tytułów tegorocznego festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity.

2,6 miliarda - tyle osób codziennie odwiedza założony w 2005 roku serwis You Tube, który na przestrzeni lat odmienił oblicze internetu. W filmie "Efekt You Tube’a" doświadczony dokumentalista Alex Winter (autor głośnego filmu "Dzieciaki z show-biznesu") zastanawia się, w jaki sposób ten popularny portal ukształtował nasz świat i rzeczywistość. Zapewniając łatwy i szybki dostęp do wiadomości czy rozrywki, You Tube jest również źródłem dezinformacji. Przyczynia się do radykalizowania odbiorców za pomocą różnych form manipulacji.

O współczesności – ale w czułym i troskliwym wydaniu – opowiada w filmie "Każda mała rzecz" Sally Aitken. To portret Terry Masear, która w Kalifornii prowadzi klinikę dla najmniejszych ptaków na świecie. Obrazy kolibrów, przypominających elfy z bajki połączone z pięknymi zdjęciami naturalnego środowiska, podkreślają główną tematykę filmu – odporność na ciosy zadawane przez życie i proces uzdrawiania ciała i duszy. Niestety - w idylliczną codzienność kolibrów niepostrzeżenie wkrada się smutek, który stawia wiele spraw pod znakiem zapytania.