650 mln euro z funduszy Unii Europejskiej dla Krakowa. Już w tym roku mogłaby ruszyć budowa linii tramwajowej na Azory

Metropolia Krakowska dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (w ramach Działania FENX.03.01 Transport miejski). Tu przykładowo ujęto takiej inwestycje jak m.in. budowę linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Azory, modernizację torowiska na ulicy Starowiślnej, rozwój floty tramwajowej oraz inteligentnych systemów komunikacyjnych.

- Jeżeli chodzi o budowę linii tramwajowej na Azory można liczyć na dofinansowanie 100 mln zł z Programu FEniKS. Całkowity koszt można będzie określić po przetargu, ale można się spodziewać, że jeżeli zostałby ogłoszony w tym roku, a jest na to szansa, to kwota mogłaby być atrakcyjna, bowiem jest obecnie zapotrzebowanie ze strony firm na realizację inwestycji, na zamówienia publiczne wpływa wiele ofert i są konkurencyjne. Gdyby udało się wybrać wykonawcę, to już w tym roku mogłaby ruszyć budowa - mówi Andrzej Kulig, do niedawna wiceprezydent Krakowa.