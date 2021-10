70 artystów w trosce o naszą planetę. Wyjątkowy koncert w Krakowie w Fortach Kleparz

Koncert “There‘s no Planet B: Music calls to action” będzie zwieńczeniem tegorocznej, drugiej edycji międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit 2021, organizowanego w dniach 8-9 października w Krakowie przez Carbon Footprint Foundation. Na jednej scenie spotka się ponad 70 artystów - muzyków, instrumentalistów, wokalistów, chórzystów oraz tancerzy z całej Polski, aby zabrać widzów w podróż po naszej Planecie i namówić do troski o nią. Gośćmi specjalnymi koncertu będą Fisz Emade oraz Misia Furtak.

Fisz Emade

Duet braci Waglewskich, od lat zajmujący jedno z czołowych miejsc na polskim rynku fonograficznym, tworząc muzykę pod takimi szyldami jak Fisz Emade, Kim Novak czy Tworzywo Sztuczne. Od 2001 r. wraz z Tworzywem wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce hiphopowej. Jako pierwsi na tak wysokim poziomie wprowadzili w polskim hip-hopie miękkie brzmienia i teksty nawiązujące do klimatów Native Tongues. Bracia stale eksperymentują, starając się, by wszystkie ich wynalazki łączył jeden składnik - wysoka jakość i zaangażowanie. 29 października odbędzie się premiera dwupłytowego albumu Fisz Emade Tworzywo Sztuczne “Ballady i Protest".