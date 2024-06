Andrzej Dziubek pozostaje wierny swym ideałom. Grupa De Press powraca z nowym albumem - "Europa płonie"

Dla tych, którzy dorastali w latach 80., Andrzej Dziubek to prawdziwa legenda. Mieszkający w Jabłonce góral uciekł z Peerelu w 1970 roku, aby grać na Zachodzie zawodowo w hokeja. Ponieważ stracił przy tokarce w obozie dla uchodźców w Austrii trzy palce, wyjechał do Norwegii, aby studiować sztuki piękne.

Teraz trafia do nas pierwsza nowa płyta De Press od ponad dekady. Już jej okładka uderza jaskrawymi kolorami i apokaliptycznym krajobrazem, namalowanym przez Dziubka. Nic w tym dziwnego: tym razem orawski góral bije na alarm, wołając tytułem albumu: „Europa płonie!” (jak kiedyś The Clash w „London’s Burning”). Co wywołuje taki niepokój rockowego weterana?

Z drugiej strony nadciąga do Polski to, co Jan Paweł II nazwał „cywilizacją śmierci”. Bezwzględny kapitalizm, relatywizm moralny, aborcja, eutanazja – wszystko to odbija się cieniem w tekstach Dziubka. „Europa płonie, Europa już nie rodzi/ Europa płonie, gdzie są twoje dzieci?” – pyta artysta. W końcu bezceremonialnie rzuca: „Walcie się mechaniczne króliki!/ Walcie się zachodnie polityki!”.