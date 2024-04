Prawda i The Analogs dokumentują, że punk nie umarł. The Idles przywołują wspomnienie mistrzów post-punka z The Fall.

Prawda „W połowie drogi donikąd”, Lou & Rocked Boys, 2024

Historia zespołu Prawda rozpoczęła się we Wrocławiu we wczesnych latach 90., kiedy to Cezary „Skuter” Kamienkow i Sławek „Melon” Świdurski założyli zespół, który miał czerpać inspirację z ich ulubionych gatunków muzycznych – klasycznego punka i garażowego rocka. Od tamtej pory grupa nagrała sześć albumów i zagrała dziesiątki koncertów, choćby dzieląc scenę ze swymi idolami z UK Subs czy The Vibrators. W ostatnich latach w szeregach formacji doszło do personalnych przetasowań, co nie przeszkodziło jej nagrać nową płytę.

„W połowie drogi do nikąd” już swym przewrotnym tytułem odwołuje się do nihilistycznego pesymizmu punkowej sceny końca lat 70. I podobnie jest z muzyką: dwanaście nagrań z zestawu z powodzeniem mogłoby powstać w tamtym czasie. To ostre i szybkie granie, które ze współczesnością łączy jedynie wyjątkowo dopracowana strona brzmieniowa. Materiał ten świetnie sprawdzi się na koncertach, gdyż emanuje mocną energią i porywa do tańca pogo. Przysłowiową kropkę nad i stawia tu „Babilon płonie” – autorski cover dawnego przeboju „Babylon’s Burning” brytyjskiej grupy The Ruts.