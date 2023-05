Arkadiusz Mularczyk: Zbieramy cierpkie owoce braku polityki historycznej. To ostatni moment, żeby się obudzić i upomnieć o swoje

To duży problem dla Polski, ale i duże wyzwanie dla polskiego rządu. Dane, o których pan mówi, dobitnie świadczą o tym, że nasz kraj przez kilkadziesiąt ostatnich lat nie prowadził polityki historycznej. Na dodatek w Niemczech, ale i w Austrii, w sposób skuteczny zacierano historię, dotyczącą II wojny.

Co piąty Niemiec nie wie, że Polska ucierpiała w czasie II wojny światowej. Jak w takich realiach skutecznie domagać się reparacji wojennych?

Tak, to była celowa polityka tych krajów: z jednej strony przeinaczania faktów, z drugiej zamilczania odpowiedzialności Niemiec za skutki II wojny światowej. Widać, że przynosi ona sukcesy Niemcom na arenie międzynarodowej. Wiedza współcześnie żyjących o II wojnie światowej jest stosunkowo niewielka. Wojna kojarzy im się głównie z Holocaustem. Natomiast straty materialne krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, są znane coraz mniejszej liczbie obywateli. To więc ostatni moment, żeby w sposób skuteczny - zarówno w Niemczech, jak i w ogóle na świecie - mówić o polskich stratach wojennych i domagać się wypłaty reparacji.

Ważne jest w tym kontekście budowanie świadomości społeczeństwa niemieckiego o stratach wojennych Polski, ale przede wszystkim świadomości niemieckich elit. Jesteśmy przed dużymi akcjami informacyjnymi w Niemczech na ich temat. 22 maja planowany jest mój wyjazd do Bundestagu.

Mój cel jest taki, żeby głównym tematem były reparacje wojenne, ale chcę poruszyć również kwestie, związane z polityką historyczną, prowadzoną przez Niemcy. Trzeba jasno powiedzieć, że obecne relacje polsko-niemieckie są asymetryczne. Musimy to Niemcom uświadomić i doprowadzić do korekty ich polityki, jeśli chodzi o Polskę. Będzie też oczywiście kolportowany skrót raportu o stratach, poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, który jest wynikiem prac parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań, należnych nam od Niemiec.

Będą tam przedstawiciele wszystkich grup politycznych. Ponadto: przedstawiciele komisji spraw zagranicznych, edukacji, kultury. To ważne, że zbierze się tam reprezentacja wszystkich sił politycznych w Niemczech. Dialog na temat reparacji i polityki historycznej chcę prowadzić bowiem nie tylko z obecnym rządem kanclerza Olafa Scholza, ponieważ uważam, że to sprawy między narodami, państwami, a nie tylko jednym czy drugim rządem.

Według naszej wiedzy raport jest znany stronie niemieckiej. Był dostępny w języku agielskim w Internecie. Został też przekazany pełnomocnikowi niemieckiego rządu ds. niemiecko-polskiej współpracy: Dietmarowi Nietanowi. Ostatnio, podczas obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, wicepremier Piotr Gliński osobiście wręczył go prezydentowi Niemiec Frankowi-Walter Steinmeierowi. Elity niemieckie znają zatem raport. Niemniej w Niemczech obowiązuje dziś nadal doktryna, w świetle której Niemcy rozliczyły się z wojny. Naszym celem jest jej zmiana.

W Polskim Radiu powiedział pan, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął w ostatnim czasie wiele działań, dotyczących reparacji od Niemiec. Jakie konkretnie?

To m.in. szeroka akcja informacyjna w Stanach Zjednoczonych. Osobiście odbyłem ok. 20 spotkań w Kongresie. Wysłałem również raport, w wersji skróconej, do wszystkich amerykańskich kongresmenów i senatorów. Tych działań było bardzo wiele w ostatnich miesiącach. Warto też wspomnieć o uchwale, podjętej prze Radę Ministrów w kwietniu br. Mowa w niej o tym, że po pierwsze kwestia reparacji nie jest zamknięta; po drugie, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji; po trzecie, że nie ma żadnej umowy międzynarodowej między Polską a Niemcami, która reguluje kwestie reparacji.