Artystyczne eksperymenty ze szkłem. Niezwykła wystawa w Krakowskiej Hucie Szkła Łukasiewicz na Zabłociu

- Dbamy o to, aby zawód hutnika szkła nie wymarł. Trudno pozyskać nowych pracowników, to graniczy z cudem. Chcemy propagować ten zawód, aby było więcej fachowców, którzy potrafią zrobić takie rzeczy, jakie można zobaczyć na tej wystawie. To bardzo ważny dla nas dzień. Bardzo zależy nam na tym, by nasz Instytut i to miejsce był w Krakowie znany, jako ważna instytucja na mapie miasta - powiedział dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który powitał gości o otworzył wernisaż.