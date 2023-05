Biały chłodnik z wędzonym łososiem nie tylko na upalne dni [PRZEPIS]

Kiedy słońce mocniej przygrzewa w garażu do życia budzą się rowery, grille i koszyki piknikowe. To znak, że majówka za pasem. Czy w tym roku będzie jak w poprzednich latach? A może chcecie czymś zaskoczyć swoich gości? Oto prosty przepis na biały chłodnik z wędzonym łososiem! Źródło dobrego białka i najlepszych witamin z młodych warzyw! Idealny na grilla. Genialny na piknik lub niewielką wycieczkę.

Biały chłodnik z wędzonym łososiem [PRZEPIS]

Wykonanie:

Wszystkie warzywa trzemy na tarce na grubych oczkach. Siekamy koperek, wyciskamy przez praskę ząbek czosnku i wszystko zalewamy zsiadłym mlekiem. Solimy i pieprzymy do smaku. Wstawiamy do lodówki na około dwie godziny. Po tym czasie jest gotowy do podania. Wystarczy go okrasić na sam wierzch różyczką z wędzonego łososia.

Przypomnijmy. Chłodnik to nic innego, jak orzeźwiająca zupa serwowana na zimno - najczęściej poniżej temperatury pokojowej. W Polsce najpopularniejszą jego odsłoną jest tradycyjny chłodnik litewski z botwinki, ale warto poeksperymentować z różnymi wariacjami tej ciekawej potrawy!

Chłodnik można przygotować niemal ze wszystkiego. Bazę najczęściej stanowi kefir, jogurt lub maślanka. Doskonale sprawdzają się też zblendowane na gładki mus warzywa lub, jeśli na słodko, owoce.