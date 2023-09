Blok-gigant przy Dworcu Głównym w Krakowie budzi kontrowersje. Budowa zgodna z prawem, ale czy z rozsądkiem i standardami urbanistycznymi?

Plan miejscowy "Wita Stwosza" jest, ale jakby go nie było

Zgody wydane przed wejściem planu miejscowego w życie

„(…) W decyzji z 14 maja 2008 r. o warunkach zabudowy wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji ustalono w wysokości: do 58% – powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji (wszystkich etapów łącznie) wynosi 48% w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (projekt zagospodarowania terenu k. 11), udział 6 powierzchni biologicznie czynnej dla terenu inwestycji ustalono na poziomie: nie mniej niż 25% – z projektu zagospodarowania terenu wynika, że planowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 25% terenu całej inwestycji.

W decyzji o warunkach zabudowy ustalono wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – do 19,0 m. Planowane budynki B2 i B4 mają wysokość 18,75 m. Budynek B3 ma wysokość 43,55 m, i jest on usytuowany w południowo – zachodnim narożniku dawnej działki nr 219/12, aktualnie 219/27. W tym miejscu, w decyzji o warunkach zabudowy, dopuszczono wprowadzenie akcentu urbanistycznego do wysokości 45,0 m i o powierzchni do 1600 m2 – Z projektu budowlanego wynika, że planowany akcent urbanistyczny ma wysokość 43,79 m a jego powierzchnia w rzucie wynosi 1595,4 m2 . Planowana zabudowa posiada płaskie dachy, projekt budowlany uwzględnia wykończenie elewacji naturalnymi materiałami wysokiej klasy. W projekcie budowlanym uwzględniono również ochronę istniejącej zieleni. Oznacza to, że projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami decyzji z 14 maja 2008 r. o warunkach zabudowy(…)”