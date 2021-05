"Brama w Gorce" pnie się w górę. Roboty idą pełną parą. Główny pawilon już pod dachem

"Brama w Gorce" powstaje w lesie pomiędzy Długą Polaną w Nowym Targu, a Waksmundem. Roboty prowadzone są przy głównym budynku, który będzie stanowił trzon nowej inwestycji. Budynek już stoi, jest przykryty. Cały czas na placu budowy są robotnicy, dowożony jest materiał budowlany, beton. Roboty idą pełną parą.

Prace rozpoczęły się na przełomie lutego i marca 2020 roku. "Brama w Gorce" będzie osadą turystyczno-edukacyjną. To nie tylko ścieżka w koronach drzew, ale i centrum edukacyjne.

- Tu nie chodzi o widok na Tatry, tylko o pokazanie piękna naszej gorczańskiej przyrody z trzech perspektyw: nadziemnej czyli wierzchołków drzew, naziemnej czyli szlaki spacerowe po gruncie wraz z ekspozycją przyrodniczą, oraz podziemnej czyli tunelu z ekspozycją przyrodniczą – informuję pomysłodawcy Bramy w Gorce. - Specjalnie z myślą o najmłodszych, w obrębie parku edukacji przyrodniczej będą prowadzone żywe lekcje przyrody i historii, sprzyjające zainteresowaniu tematyką ochrony naturalnego dziedzictwa Podhala poprzez zabawę i rekreację. Różnorodność warunków przyrodniczych, utworzenie pawilonu edukacji botaniczno-zoologicznej oraz bogactwo naturalnej flory i fauny umożliwi prowadzenie ciekawych i inspirujących zajęć w zakresu biologii, geografii i ochrony środowiska. Do tego bacówka, wieże widokowe, galeria usytuowana w koronach drzew, bogate zaplecze gastronomiczne, edukacyjne i rekreacyjne z pewnością zaspokoją potrzeby wszystkich odwiedzających je osób. Dodatkowo planowane ekspozycje okolicznościowe i imprezy plenerowe, pokazy, warsztaty czy wystawy zachęcą do częstego odwiedzania Centrum. Jednocześnie wszelkie stosowane rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu i powstającej architektury sprzyjają zachowaniu i ochronie potoku górskiego wraz z otaczającą go niezwykłą przyrodą. „Brama w Gorce” nie tylko ułatwi dostęp do tego, co najpiękniejsze w naszym regionie, ale również zapewni ochronę obszarom o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym, które dotychczas ulegały degradacji.