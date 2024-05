Ceny za stoiska z oscypkami w Zakopanem w górę o 20 proc. Czy sery także podrożeją?

Na targu pod Gubałówką do wydzierżawienia jest 10 stoisk, a na Krupówkach – 16, wszystkie na okres od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 roku. Dzierżawcy będą zobowiązani płacić za nie miesięczny czynsz.

Zakopiańskie Centrum Kultury – instytucja miasta Zakopane, ogłosiło właśnie przetarg na dzierżawę straganów na targu pod Gubałówkę i na Krupówkach – do sprzedaży oscypków i serów tradycyjnych. Stoiska znajdują się wzdłuż deptaków, które codziennie w sezonie przemierza tysiące turystów.

Miliony ze sprzedaży góralskich serków

W tym roku dla targu pod Gubałówkę ZCK ustaliło ceny wywoławcze na poziomie 5800 zł (1 stoisko), 12 tys. 355 zł (7 stoisk), 13 tys. 728 zł (1 stoisko) i 15 tys. 101 zł (1 stoisko). Z kolei na Krupówkach ceny minimalne to 5000 zł (1 stoisko), 5500 (1 stoisko), 5800 (1 stoisko), 8923 zł (3 stoiska), 9610 zł (4 stoiska), 10296 zł (1 stoisko) oraz 12355 zł (5 stoisk).

W sumie ZCK chce miesięcznie zainkasować za stoiska z Krupówek min. 152 tys. 34 zł, a za te na targu pod Gubałówką - min. 121 114 zł, co łącznie daje 273 tys. 148 zł miesięcznie. Za 12 miesięcy robi się z tego kwota 3 min. 277 tys. 776 zł.

Handlarze podniosą ceny oscypków?

Dla handlujących oscypkami, którzy dotychczas dzierżawili te stoiska, to fatalna wiadomość. Boją się, że nie będą w stanie udźwignąć obciążeń finansowych. Tymczasem ze sprzedaży serów niejednokrotnie utrzymują się całe rodziny. Zapowiadają, że część podwyżek będą musieli przerzucić na klientów. Inaczej mówiąc, podniosą ceny oscypków. Te prawdziwe – największe serki oferowane na stoiskach – w tym sezonie kosztują już 65 zł za sztukę.

Jest drożej bo inflacja, ceny prądu etc.

- Ponadto, w zakresie zapewnienia Dzierżawcom odpowiednich warunków do sprzedaży serów tradycyjnych i wyrobów mlecznych, podjęliśmy następujące działania i ponosimy koszty: w celu zabezpieczenia stoisk w roku 2023 zamontowano na każdym z nich indywidualne bezpieczniki z ogranicznikiem mocy. Mając również na uwadze fakt, iż witryny chłodnicze znajdujące się obecnie na wyposażeniu stoisk przy ul. Krupówki, są użytkowane przez Dzierżawców od 2015 r., Zakopiańskie Centrum Kultury dokona w 2024 r. wymiany dotychczas użytkowanych witryn na nowe – informuje ZCK.

ZCK dodaje także, że ma koszty związane ze stoiskami - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata targowa oraz energia elektryczna. Stoiska wydzierżawiane należą co prawda do ZCK, ale te stoją na terenie należącym do miasta.

Nieoficjalnie w ZCK słyszymy, że przychody z dzierżawy stoisk są istotne dla funkcjonowania jednostki. Bo 60 proc. rocznego budżetu ZCK musi wypracować samo. A innego aż tak dochodowego źródła jak sprzedaż oscypków nie ma.