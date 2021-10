Choć jest jesien to w dolinie Popradu trwa wiosenne wypalanie traw. Trudna akcja strażaków w Barcicach

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Ogniowe larum z doliny Popradu tym razem dotarło do strażaków tuż po godzinie szesnastej w czwartek, 28 października 2021 r. Telefonujący sygnalizowało tak zwane wiosenne wypalanie traw w górach Beskidu Sadeckiego nieopodal miejscowości Barcice w gminie Stary Sącz.

Oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu skierował do akcji gaśniczej, mających najkrótsza trasę dojazdu do ognia, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach. W tym przypadku najważniejszy był czas, bo płomienie mogły dosięgnąć drzew, a wejście ognia w lasy na górskich zboczach było by prawdziwa klęską.

Te walkę z szybko rozprzestrzeniającymi się płomieniami druhowie wygrali, ale zajęło im to ponad godzinę.

Sprawcy kolejnego przypadku "wiosennego wypalania traw" w okresie jesiennym poszukuje policja.

