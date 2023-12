Ciasta z alkoholem na Boże Narodzenie. Pyszne wypieki z procentami na świąteczny stół [PRZEPISY]

Macie ochotę na pyszne ciasto z dodatkiem alkoholu na święta? W Boże Narodzenie na stołach nie może zabraknąć pysznych wypieków. Zebraliśmy dla Was przepisy czytelników Gazety Krakowskiej na ciasta, którym w święta nikt się nie oprze.

Ciasta z alkoholem na świąteczny stół. Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na rewelacyjne wypieki:

Ciasto „Na bogato” z delicjami i alkoholem Koła Gospodyń z Białki. Fot. KGW z Białki Składniki na korę orzechową 8 białek

23 dag cukru

3 żółtka

10 dag orzechów mielonych

10 dag orzechów krojonych

10 dag kokosu

10 dag rodzynek

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody





Składniki na krem sok z puszki brzoskwiń

5 łyżeczek cukru

5 żółtek

szklanka wody

2 budynie śmietankowe

kostka masła lub margaryny

Dodatkowo delicje namoczone w alkoholu

brzoskwinie

galaretka brzoskwiniowa Wykonanie

Białka, żółtka i cukier ubić jak na biszkopt. Dodać mielone orzechy, kokos i rodzynki. Na koniec dodać łyżkę mąki pszennej z łyżeczką proszku do pieczenia i łyżeczką sody i upiec.

Krem. Sok z puszki brzoskwiń zagotować z 2 łyżkami cukru, do gotującego się wlać roztarte 5 żółtek z trzema łyżkami cukru, szklanką wody i dwa budynie śmietankowe. Wymieszać, ostudzić.

Utrzeć kostkę masła lub margaryny i dodawać wystudzony budyń.

Na upieczony placek nałożyć połowę kremu, na krem ułożyć delicje namoczone alkoholem, na to resztę kremu, na krem ułożyć brzoskwinie pokrojone na ćwiartki i zalać brzoskwiniową galaretką.

Ciasto kokosowo-kawowe na świąteczny stół [PRZEPIS]

Ciasto kokosowo-kawowe na świąteczny stół. Fot. Joanna Tokarz Na blachę 24x36cm:

Biszkopt kakaowy:

3 jajka

3/4 szklanki cukru kryształu

3 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki mąki krupczatki

1 duża łyżka kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli 2 placki kokosowe: 14 białek

2 szklanki cukru pudru

400g wiórek kokosowych

2 szczypty soli Masa kawowa: 5 żółtek

1 jajko

150g cukru pudru

330g margaryny np Palma

3 czubate łyżki kawy rozpuszczalnej, rozmieszane w 2 łyżkach wody

1 mały kieliszek spirytusu Ponadto: 2 opakowania delicji o smaku pomarańczowym

2 galaretki pomarańczowe, ewentualnie truskawkowe Wykonanie:

Galaretki rozpuszczamy w ilości wody podanej na opakowaniu i pozostawiamy do lekkiego stężenia.

Biszkopt ciemny: Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy ze szczyptą soli na puch. Dodajemy cukier oraz żółtka, nadal ubijamy. Kiedy masa będzie jednolita dodajemy przesiane przez siteczko mąki, kakao oraz proszek do pieczenia. Mieszamy do połączenia składników, powoli drewnianą łyżką. Wylewamy na wyłożoną papierem formę i pieczemy ok 25 minut w temp. 180 st C. (Do suchego patyczka)

Placki kokosowe: Składniki rozdzielamy na 2 placki. Najpierw ubijamy 7 białek ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodajemy cukier puder i nadal ubijamy. Na koniec dodajemy wiórki kokosowe i mieszamy delikatnie łyżką. Wylewamy na wyłożoną papierem blaszkę i pieczemy ok 30 minut w temp 180st C. To samo robimy z drugą porcją składników.

Masa kawowa: Masło utrzeć do białości, najlepiej drewnianą pałką. W kąpieli wodnej roztrzepać żółtka i jajko, dodać cukier i ubijać trzepaczką, aż się całkowicie rozpuści, następnie dodać rozpuszczoną kawę. Masy nie możemy zagotować! Gorącą przekładamy do miski z zimną wodą i nadal ubijamy. Gdy przestygnie, stopniowo wymieszać z masłem. Dodać spirytus. Masę dzielimy na 3 części, dwie większe i jedną mniejszą pod delicje.

Przełożenie ciasta: Biszkopt kawowy- 1 większa część masy kawowej- placek kokosowy- 2 większa część masy- placek kokosowy- ostatnia, mniejsza część masy- delicje- galaretka Ciasto schładzamy w lodówce najlepiej przez całą noc.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Ciasto kawowe z dodatkiem alkoholu "Kopiko" [PRZEPIS]

Ciasto kawowe z dodatkiem alkoholu Kopiko. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na biszkopt

6 jajek

1 szklanka cukru

1,5 szklanki mąki

8 łyżek oleju

2 łyżki kakao

1 łyżka proszku do pieczenia

1 łyżka octu Składniki na poncz 100 ml mocnej kawy parzonej Składniki na masę 3 szklanki mleka

3 opakowania budyniu waniliowego

3,5 łyżki cukru

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

300 g masła

3 łyżki mocnej kawy parzonej

1 kieliszek spirytusu Dodatkowo 25 sztuk herbatników

1 tabliczka gorzkiej czekolady

2 łyżki mleka Wykonanie

Biszkopt: Białka ubić na sztywną pianę. Nie przerywając ubijania dodawać żółtka oraz cukier. Następnie stopniowo dodawać olej, mąkę, kakao, ocet oraz proszek do pieczenia. Ciasto wyłożyć na blaszkę o wymiarach 24 cmx24cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 45 minut w temperaturze 180 stopni. Po przestudzeniu ciasto przekroić na dwa równe blaty. Biszkopty nasączyć mocną kawą parzoną.

Masa: Dwie szklanki mleka zagotować razem z cukrem i kawą rozpuszczalną. W pozostałym mleku wymieszać budynie. Masę wlać do gotującego się mleka. Wymieszać i gotować 2 minuty. Odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę. Nadal ucierając dodawać stopniowo zimny budyń. Na końcu dodać spirytus oraz zimną kawę parzoną. Utrzeć.

Na jeden blat biszkoptu wyłożyć 2/3 masy kawowo-budyniowej. Wyrównać i przykryć drugim biszkoptem. Na wierzch wyłożyć pozostałą masę i wyrównać. Na masie ułożyć herbatniki.

Czekoladę rozpuścić nad kąpielą wodną. Dodać mleko i dokładnie wymieszać (polewa powinna być gładka i jednolita). Na wierzchu ciasta zrobić z polewy esy floresy. Gotowe ciasto wstawić na godzinę do lodówki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Tort tiramisu mocno alkoholowy dla pełnoletnich [PRZEPIS]

Tort tiramisu mocno alkoholowy dla pełnoletnich. Fot. Agnieszka Węgrzyn Składniki na biszkopt

9 jaj (1 jajo – 4 dag cukru, 3 dag mąki)

36 dag cukru

27 dag mąki tortowej

szczypta soli do piany

1/2 łyżeczki kwasku cytrynowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki na masę 50 dag serka mascarpone

6 żółtek

1/4 szklanki cukru

1 cukier wanilinowy

0,5 litra śmietanki 36% Składniki na poncz około 1 litr mocnej kawy z ekspresu

szklanka likieru amaretto

ciemne gorzkie kakao Wykonanie

Biszkopt. Do białek dodać szczyptę soli i ubić pianę. Pod koniec ubijania dodać cukier i ubijać dalej. Na koniec ubijania dodać kwasek cytrynowy rozpuszczony w 3 łyżeczkach zimnej wody. Wbić żółtka, delikatnie wymieszać. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia i powoli wymieszać z przygotowaną masą. Piec w temperaturze 150-170 stopni. Po 30 minutach trochę podkręcić płomień i piec dalsze 20-30 minut. Pozostawić chwilę w otwartym piekarniku, po czym wyjąć.

Ciasto ostudzić. Najlepiej biszkopt upiec dzień wcześniej przed planowanym przygotowaniem tortu. Przygotowane ciasto pokroić na trzy blaty.

Żelatynę rozpuścić w małej ilości gorącej wody. Ubić żółtka (w temp. pokojowej) z cukrem i cukrem wanilinowym na białą puszystą masę. Powoli mieszając dodawać rozpuszczoną żelatynę. Następnie, stopniowo dodawać mascarpone i żółtka, ubijając aż wszystko ładnie się połączy. Osobno ubić na sztywno śmietankę. Przygotowaną śmietankę powoli i delikatnie wymieszać z kremem.

Wykonanie tortu. Każdą warstwę biszkoptu nasączyć mocno kawą z amaretto, posmarować masą i posypać przez sitko kakao. Na wierzchu też posmarować masą i obsypać grubszą warstwą kakao.

Przepis Agnieszki Węgrzyn z Głogoczowa

Ciasto mocno alkoholowe „pijana zakonnica” [PRZEPIS]

Ciasto mocno alkoholowe „pijana zakonnica”. Fot. Andżelika Knop Składniki na biszkopt

7 jaj

7 łyżek cukru

3 łyżki mąki tortowej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

łyżeczka octu winnego Składniki na krem szklanka wody

pół kostki margaryny (można zamienić na masło)

2 łyżki kakao

pół tabliczki gorzkiej czekolady,

szklanka cukru

około 100-200 ml wódki Dodatkowo na wierzch 0,75 l śmietanki kremówki (3 opakowania)

1 fix do śmietany

czubata łyżka cukru pudru

dwie kokosowe princessy (lub inny tego typu batonik) Wykonanie

Biszkopt. Białka ubić, stopniowo dodawać cukier, żółtka, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i ocet.

Piec w brytfannie o wymiarach 26-28 cm przez około 45 minut w temperaturze 160 stopni, bez termoobiegu – 180.

Gdy lekko przestygnie, końcówką łyżki drewnianej zrobić otwory na około połowę wysokości.

Krem. Do rondla wlać około pół szklanki wody i gotować na wolnym ogniu. Margarynę, wodę, kakao, czekoladę i cukier przełożyć do metalowej miski, następnie umieścić ją na rondlu. W ten sposób składniki kremu rozpuszczą się na parze i unikniemy przypalenia. Gdy wszystko ładnie się rozpuści, wlać wódkę, wymieszać i odstawić do wystygnięcia.

Letni krem przelać na biszkopt, tak aby zakrył otwory.

Śmietanę ubić z cukrem i fixem, wyłożyć na wierzch ciasta. Wyrównać wierzch.

Na koniec posypać ciasto startym batonikiem i pozostawić w lodówce do schłodzenia przez kilka godzin.

Przepis Andżeliki Knop

