Ciasto pleśniak – zawsze wychodzi i smakuje wyśmienicie [PRZEPIS]

Domowe ciasto W-Z. Jak zrobić dobrą wuzetkę? To prawdziwy smak dzieciństwa![PRZEPIS]

Wuzetka to niewątpliwie królowa kawiarni w PRL. Nawet w słynnej komedii Barei „Miś” pojawia się scena z tym słynnym ciastkiem. „Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego! Bijemy się o „Złotą patelnię”! - mówi kelnerka w jednej ze scen. Scena do dziś bawi do łez, a my proponujemy wrócić do smaków dzieciństwa. Zobaczcie przepis na pyszną domową wuzetkę!