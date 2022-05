Desery z truskawkami. Truskawki nie tylko ze śmietaną. Propozycje truskawkowych deserów bez pieczenia [PRZEPISY]

Chałwowo-truskawkowe lody z żurawiną [PRZEPIS]

Wykonanie

Truskawki myjemy, obieramy z szypułek i zamrażamy – powinny spędzić w zamrażarce przynajmniej 12 godzin. Śmietanę przelewamy do garnka, dodajemy do niej pokruszoną chałwę i całość podgrzewamy, aż chałwa się rozpuści. Odstawiamy do ostygnięcia. Gdy truskawki są już zamrożone a masa śmietanowo-chałwowa zimna, przekładamy wszystko do dużego naczynia, dodajemy żurawinę i blendujemy do połączenia składników. Gotową masę przelewamy do foremek na lody i ponownie wkładamy do zamrażarki na 6 godzin.. Możemy podawać je np. z waflowymi rurkami.