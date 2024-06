Co czyta prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Tytuł książki zwiastunem epokowej inwestycji?

Książka, z jaką sfilmował się prezydent Aleksander Miszalski, to "Metro w Polsce", autorstwa Andrzeja Rogińskiego. Wielu krakowian mogłoby zalecić taką lekturę, bowiem w referendum w 2014 roku mieszkańcy w większości opowiedzieli się za budową metra w Krakowie.

Przez 10 lat niewiele działo się w tej sprawie. Nowy prezydent Aleksander Miszalski zapowiada, że zamierza realizować tę inwestycję i szukać na nią pieniądze. Potrzebne są miliardy złotych, których Kraków nie ma, ale pomóc mogą fundusze rządowe i europejskie.

- Będę w Warszawie rozmawiać o rządowych środkach na to konkretne zadanie. Na pewno, zgodnie z tym, co obiecywaliśmy, chcemy, by w 2028 roku rozpoczęła się budowa - przyznaje prezydent Aleksander Miszalski.