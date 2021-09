Cracovia II nie miała litości dla beniaminka, Korony Rzeszów

W przerwie na występy reprezentacji Cracovia nie miała zaplanowanego żadnego sparingu. Można się było spodziewać, że rezerwa zagrają w ekstraklasowym składzie z Koroną Rzeszów. Tymczasem z grających w pierwszej drużynie zawodników zagrali tylko Patryk Zaucha, Jakub Myszor, Radosław Kanach, Kamil Ogorzały i Filip Piszczek, niedawno przywrócony do pierwszego składu.

„Pasy” zagrały z beniaminkiem, który nieźle sobie radzi w tych rozgrywkach, mając tylko o punkt od Cracovii II. Gospodarze mieli lekką przewagę, ale mało sytuacji bramkowych. Wreszcie po kwadransie uderzał Filip Piszczek, z pola karnego – w bramkarza. Z kolei w 20 min próbował Michał Rakoczy, ale piłka odbiła się od słupka.

Minutę później pomocnik Cracovii II mógł już cieszyć się z gola. Dostał prostopadłe podanie od Michała Wiśniewskiego i skończył akcję strzałem z bliska. Goście próbowali akcji zaczepnych, ale były one duszone w zarodku i Adam Wilk nie musiał interweniować. Za to jego vis-a-vis Paweł Pawlus musiał drugi raz sięgnąć po piłkę do bramki. Patryk Zaucha wdarł się w pole karne i wystawił piłkę Michałowi Wiśniewskiemu, który strzałem w dalszy róg zdobył gola.