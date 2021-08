Cracovia ma kłopoty przed meczem z Lechią Gdańsk. Filip Balaj wyłączony na miesiąc

Niedawno Thiago, teraz Balaj

Nie tak dawno na całe rozgrywki wypadł bowiem Thiago, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Teraz ogromny kłopot jest z Filipem Balajem, napastnikiem, którego Cracovia pozyskała latem. Okazuje się, że doznał kontuzji, a pierwsze rokowania brzmiały nawet o wiele gorzej niż jest w rzeczywistości.

- Mamy problem z Filipem Balajem, ale nie jest to tak poważny uraz jak początkowo wyglądało – informuje trener Cracovii Michał Probierz. - Przewidywania są takie, że na miesiąc wypada z gry. Piłkarz poślizgnął się na treningu i ma problem z kolanem. Pierwsze diagnozy mówiły o tym, że zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, ale badania nie potwierdziły tego.

Kto będzie strzelał bramki dla Cracovii?

Niemniej jeden z trzech nominalnych napastników, jakich w swojej kadrze mają „Pasy” nie zagra w kilku najbliższych meczach.

To fatalna wiadomość, bo krakowianie mieli ogromne kłopoty w formacji ataku w ostatnim sezonie. Dość powiedzieć, że piłkarze grający w tej formacji zdobyli raptem 7 goli. Dwa strzelił Tomas Vestenicky który grał tylko jesienią, a wiosną występował w drugiej drużynie. Również dwa nowy nabytek Marcos Alvarez, podobnie Filip Piszczek, a zaledwie jednego inny z transferowanych latem ubiegłego roku piłkarzy – Rivaldinho. Nic dziwnego, że „Pasy” okazały się najsłabszym zespołem pod względem strzelonych bramek spośród wszystkich ekip ekstraklasy. Balaj miał uzdrowić choć trochę tę sytuację. I choć jeszcze gola w ekstraklasie nie zdobył, to dochodził do okazji strzeleckich, głównie strzelając głową.