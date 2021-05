Cracovia. Rezerwy "Pasów" lepsze w Rącznej od Stali Kraśnik. Dziewiąte zwycięstwo w roli gospodarzy [ZDJĘCIA]

Gospodarze objęli prowadzenie w 21 min, kiedy to Tomas Vestenicky zagrał w pole karne, gdzie Vinicius Ferreira ulokował piłkę w bramce tuż przy słupku. Potem obie drużyny dążyły do zmiany wyniku, ale długo brakowało im skuteczności w wykańczaniu ofensywnych akcji.

Gole padły dopiero w końcówce meczu. W 84 min Robert Ożóg sprytnie podał piłkę wprowadzonemu 4 min wcześniej Matheusowi Santosowi Nunesowi, a ten celnym uderzeniem pokonał bramkarza Stali. Przyjezdni nie zamierzali się jednak poddać. Do końca spotkania dążyli do uzyskania bramki. Udało się to ostatecznie Jakubowi Mażyszowi.

Cracovia II - Stal Kraśnik (2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Vinicius 21, 2:0 Matheus Santos 84, 2:1 Mażysz 90.

Cracovia II: Wilk - Pieńczak, Jarzynka, Stachera, Nowicki (80 Bała) - Malisz (60 Ziemnik), Ożóg, Vinicius (80 Matheus Santos), Wiśniewski, Vestenicky (80 Biernat 80) - Strózik.

Stal: Borusiński - Bartoś, Dyszy, Wolski, Michalak (70 Zawierucha), Gajewski - Łokieć, Imiołek, Chudyba (60 Woźniak), Mażysz - Czelej (60 Cygan, 86 Pietrzyk).

Sędziował: Artur Szelc (Krosno). Żółte kartki: Bała, Wilk. Czerwone kartki: Matheus 89 - Bartoś 89.