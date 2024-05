Dania z botwinką. Tarta z botwinką i ricottą [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

20 dag mąki

100 g masła

jajko

szczypta soli

Składniki na nadzienie

pęczek botwinki

opakowanie sera ricotta 250 g

180 g jogurtu greckiego

3 jajka

sól, pieprz

Wykonanie

Do robota wrzucić przesianą mąkę, sól, jajko oraz zimne posiekane masło. Wyrobić na jednolitą masę. Ciasto schłodzić w lodówce, ok. 30 min.

W międzyczasie umyć buraczki, obciąć końcówki, posolić, popieprzyć, zawinąć w folię i włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni. Piec ok. 30 minut, tak, żeby buraczki były na wpół twarde.

Do miski dać ser ricottę, jogurt oraz jajka i wymieszać na gładką masę. Liście botwinki wymyć, wysuszyć i pokroić na drobne kawałki. Botwinkę wrzucić do masy serowej. Upieczone buraczki pokroić w kostkę i dorzucić do masy.

Wyciągnąć ciasto z lodówki, rozwałkować i wyłożyć nim formę (24 cm.). Nadmiar ciasta odkroić. Ciasto nakłuć widelcem i włożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni, podpiec 10-15 min. Na ciasto nałożyć masę serowo-buraczkową i włożyć tartę do piekarnika na ok. 30 minut, aż wierzch tarty się zetnie.