Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy: Nie rozmawialiśmy z PiS o dezubekizacji i telewizji

Pani poseł, głosowaliście za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Są teorie, że Jarosław Kaczyński coś wam obiecał oprócz postulatów, które proponowaliście - a to wpływy w TVP, a to korzystne rozstrzygnięcie w Try-bunale Konstytucyjnym ws. emerytur dla esbeków... Ratyfikacja Funduszu Odbudowy to polska racja stanu. Negocjowaliśmy go dla Polski, nie dla Lewicy. Jednocześnie rządowy Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w opinii Lewicy nie zawierał istotnych punktów: wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców, budowy mieszkań, wsparcia szpitali powiatowych. Wynegocjowaliśmy przeznaczenie 30 procent środków dla samorządów. Wreszcie, nie było w nim mechanizmów działania Komitetu Monitorującego czuwającego nad prawidłowością wydawania środków. Jedyną partią, która ma wpływy w TVP, jest PiS, które z telewizji publicznej zrobiło telewizję partyjną. Szkoda, że Polacy i Polki nie mogą liczyć na rzetelną debatę prowadzoną w publicznych mediach. Ustawa dezubekizacyjna dotknęła dziesiątek tysięcy funkcjonariuszy, odbierając im świadczenia. Często to są osoby, które pracowały w administracji i pozytywnie przeszły weryfikację. To wielka niesprawiedliwość, ale podczas negocjacji rozmawialiśmy o Krajowym Planie Odbudowy. A żadna z wymienionych przez pana spraw nie jest częścią KPO.

Nagle staliście się wrogiem numer jeden nie tylko dla polityków KO, ale też wyborców liberalnych. Zaobserwowała Pani tę zmianę?

Zaobserwowałam sondaże, które jasno pokazują, że obywatele i obywatelki chcieli ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wyniki były jednoznaczne: 66,3% uważało, że opozycja powinna głosować za ratyfikacją, a przeciw było jedynie 2,7% respondentów; według badania IBRiS dla Onetu z 4 maja aż 77% wyborców Lewicy popiera ratyfikację. Wiemy, że środki europejskie zmieniły Polskę i chcemy, by tak się działo dalej.



Lewica ostatnio była w głębokim impasie - jaki jest państwa plan na nadchodzące miesiące? Według prof. Kazimierza Kika chcecie przeciągnąć na swoją stronę część socjalnego elektoratu PiS.

Propozycje Lewicy to szansa na godne życie dla każdego. To wprowadzenie minimalnej emerytury na poziomie 1600 złotych, to miejsca pracy bez „śmieciówek”. To dofinansowana ochrona zdrowia, żłobki, transport publiczny. Chcemy, by każda rodzina mogła liczyć na wsparcie państwa niezależnie od tego, kto tę rodzinę tworzy. Nasze postulaty nie zmieniają się. Podczas gdy prawica toczy wojenki, szczując w mediach publicznych na kolejne grupy, my chcemy państwa, które jest sprawne i zajmuje się sytuacją emerytek, a nie wystawianiem certyfikatów moralności.