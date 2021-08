Darmowy koncert zespołu Wernyhora na dziedzińcu Radia Kraków w ramach festiwalu EtnoKraków/Rozstaje 2021

Wernyhora to sanocki zespół działający od roku 2019. Grupa w swoich muzycznych poszukiwaniach kieruje się głównie w stronę muzyki ludowej i dawnej. Muzycy twórczo sięgają głównie do muzycznych tradycji polsko-ukraińskiego pogranicza, a zwłaszcza do muzyki mieszkańców Karpat (od Łemkowszczyzny po Huculszczyznę).

Zespół mimo krótkiego stażu, ma w swoim dorobku znaczące nagrody - za swoją interpretację muzyki Bojków otrzymał I nagrodę Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja” (2021), a także Nagrodę Główną i Nagrodę Publiczności Festiwalu „Mikołajki Folkowe” (2020).