Dęby na 115-lecie Cracovii. Swoje drzewa mają Jan Paweł II i Janusz Filipiak Jacek Żukowski

Akcja sadzenia 115 drzew na 115 lat Cracovii "Korzeniami wrasta w ziemię tego miasta" z inicjatywy i przy pomocy Cracovia Old School, Stowarzyszenia Cracovia to My i Fundacji Pasiaste Marzenia zmierza ku końcowi.