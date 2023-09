Dobre wieści w sprawie remontu dworu Badenich w Wadowie. Jest szansa, że budowa będzie realizowana w latach 2024-2026

- Tematem dworu zajmuję się od kilku lat i jest to zadanie, które bardzo leży mi na sercu. Wiem, jak ważne jest ono dla mieszkańców Wadowa i okolicy. To miejsce, które budzi wiele wspomnień. Kiedyś siedziba szkoły, później przedszkole, a od zawsze miejsce spotkań okolicznej ludności, miejsce, za które czują się odpowiedzialni i które traktują jak coś własnego. To wreszcie zabytek, który od 20 lat, czyli od momentu kiedy wyprowadziło się z niego przedszkole niszczeje - mówiła nam w lipcu Renata Kucharska, Radna Miasta Krakowa.

"Niechże się każdy dowie, że remontujemy Dwór w Wadowie"

Konsultacje w 2021 roku

Długa historia niekończących się remontów

Sprawa dworu w Wadowie ciągnie się od 2019 r. gdy Radni Miasta Krakowa wraz z mieszkańcami podjęli dyskusję na jego temat. Już wówczas wyraźnie zaznaczono, że zabytek trzeba przywrócić do dawnej świetności. Do dwóch pierwszy dialogów technicznych nie przystąpiła żadna firma, która chciałaby zgłosić pomysły zagospodarowania dworu. Ze względu na to, że dwa pierwsze dialogi okazały się fiaskiem, ZZM zorganizował więc trzeci. Urzędnicy zwracali uwagę, że dwór Badenich to szansa na partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Dwa nieudane dialogi nie były jedynym problemem. Wielki problem stanowiła też cena rewitalizacji dworu, której kwota wówczas opiewała na 10 mln zł.

Jakie funkcje dla wyremontowanego budynku?

- Mieszkańcy są bardzo zdeterminowani w dążeniu do celu, jakim jest rewitalizacja dworu. To dla nich priorytet, dlatego nie ustają w staraniach, aby do tego doszło. Wielokrotnie uczestniczyłam w rozmowach z władzami miasta, które inicjowało Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa lub radni dzielnicy z tego terenu. Jestem im za to wdzięczna i liczę, że wspólnie osiągniemy cel - wyjaśniała nam kilka miesięcy temu radna Kucharska.

Historia dworu

Budynek dawnego dworu Badenich w Wadowie jest zlokalizowany w Krakowie przy ul. Glinki 63. Wybudowano go w 1874 roku, według projektu Antoniego Łuszczkiewicza na zamówienie Józefa Badeniego, ówczesnego właściciela wsi Wadów. Dwór jest murowany i ma w sobie cechy neorenesansowe. Do 1930 roku był w posiadaniu Józefa Badeniego, a także jego żony Heleny, którzy nie mieli dzieci. Następną właścicielką dworu była Zofia Kulinowska, która zamieszkiwała dwór do 1945 roku. Po wojnie w budynku znajdowała się szkoła, a następnie wspomniane już przedszkole do 2003 r. Od lat 90. XX wieku dwór jest we władaniu Gminy Miejskiej Kraków.