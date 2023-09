Drogowa ofensywa w Małopolsce. Postępy z przygotowaniem budowy sądeczanki i nowej zakopianki. W 2024 roku obwodnica Krakowa i S7 do stolicy

Podczas niedawnego spotkania liderów świata polityki i biznesu Krynica Forum 2023 w jednej z debat przekonywano, że pod względem budowy dróg w Polsce i Małopolsce tak dobrze jeszcze nie było. W przyszłym roku ma być ukończona północna obwodnica Krakowa i gotowy w całości przejazd dwupasmową trasą S7 z Krakowa do granic województwa świętokrzyskiego, a dalej do Warszawy. Problemem w naszym regionie jest brak odpowiedniego połączenia Krakowa z Nowym Sączem. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad liczą jednak na przełom w tej sprawie. Mają również nadzieję, że uda się wybrać kompromisowy wariant planowanej nowej zakopianki ze stolicy Małopolski do Myślenic.

W konferencji Krynica Forum 2023, która odbyła się w dniach 13-15 września, wzięło udział ok. 2,5 tys. osób, liderów ze świata polityki, nauki i biznesu. Wśród nich był prezydent RP Andrzej Duda, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, premier Korei Południowej Han Duck–soo (wraz z ok. 100-osobową delegacją polityków i przedstawicieli biznesu) i były prezydent Słowenii Borut Pahor.

Coraz bliżej do kluczowej decyzji dla budowy "sądeczanki"

Uczestnicy wydarzenia, zorganizowanego w centrum Krynicy-Zdroju, chwalili organizację, aranżację przestrzeni, wysoki poziom dyskusji. Przedstawiciele władz miasta i Małopolski nie mieli wątpliwości, że tego typu spotkania są promocją perły małopolskich uzdrowisk i regionu. Mankamentem jest jednak kiepski dojazd z Krakowa do Krynicy-Zdroju. Na odcinku ze stolicy Małopolski do Brzeska jedzie się komfortowo autostradą. Droga od Brzeska do Nowego Sącza nie spełnia już oczekiwanych w dzisiejszych czasach standardów i jest przeszkodą w rozwoju gospodarczym tej części regionu, ogranicza ruch turystyczny. Rozwiązaniem ma być nowa trasa z Brzeska do Nowego Sącza, tzw. sądeczanka, która od lat jest tylko w planach.

Jest jednak szansa na przełom. - W Nowym Sączu mamy sporo przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na cały świat. Dobrze byłoby, aby tę cześć Małopolski odpowiednio skomunikować z resztą kraju. Myślę, że wszyscy pójdą po rozum do głowy i w pełni zostaną odblokowane obszary pod budowę „sądeczanki”, tak by można było racjonalnie tę drogę poprowadzić - mówi Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - Jesteśmy na dobrej drodze, by pozyskać decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Potrzeba jeszcze trochę czasu, by wszyscy dojrzeli do tego projektu. Nie chcemy nikogo przekonywać na siłę. Mam jednak nadzieję, że dzięki sile argumentów, szukaniu rozwiązań uda się nam zamknąć ten projekt w tym dziesięcioleciu – dodaje.

Podstawą do rozpoczęcia inwestycji jest pozyskanie decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Jesienią powinniśmy poznać wyniki konsultacji społecznych, w ramach których złożono ponad 100 uwag. Po analizie tych wniosków RDOŚ może wydać decyzję środowiskową.

Zgodnie z optymistycznym założeniem „sądeczanka” ma być gotowa w 2028 roku, a z początkiem 2029 droga ma być przejezdna. Na ten cel zabezpieczono 2,5 mld zł, a koszt budowy szacowany jest na 3 mld zł. „Sądeczanka” będzie drogą klasy GP (główną, ruchu przyspieszonego), z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu.

Problem nowej zakopianki do Myślenic mogą rozwiązać tunele

Oprócz budowy nowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, w naszym regionie problem jest też z wybraniem odpowiedniego wariantu nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic. W tym zakresie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad też szuka optymalnego, satysfakcjonującego rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii, które pozwalają na spornych terenach poprowadzić drogę pod ziemią. - Wiemy jak dużo ta inwestycja budzi emocji. Myślę, że jak zejdzie z nich polityka, to poszukamy racjonalnych rozwiązań i wybierzemy wariant z wykorzystaniem takich rozwiązań jak przykładowo tunele, który zostanie zaakceptowany - wyjaśnia Tomasz Żuchowski.

W GDDKiA przekonują, że obecna zakopianka nie będzie już w stanie przyjąć natężenia ruchu prognozowanego po 2035 roku. GDDKiA ogłosiła przetarg na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla nowego odcinka zakopianki. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie możliwych wariantów przebiegu trasy. Przypomnijmy, że w styczniu 2022 roku GDDKiA zaprezentowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej Kraków-Myślenice. W ramach tego dokumentu zawarto sześć proponowanych szerokich korytarzy. Wtedy wszystkie proponowane rozwiązania zostały mocno oprotestowane. Nie udało się też wypracować kompromisowego wariantu społecznego.

W ramach opracowywania STEŚ wykonawca najpierw na zasadzie modelowania komputerowego stworzy ok. 50 wariantów nowej drogi. Z nich wybrane zostanie co najmniej 8 wariantów, które poddane będą wstępnym konsultacjom społecznym. Jeżeli wybranych zostanie 8 wariantów nowej S7 Kraków-Myślenice, to jeden z nich ma dotyczyć rozbudowy obecnej zakopianki. Pięć wariantów dotyczyłoby rozpoczęcia nowej drogi w Krakowie. W tym wypadku do wytypowania miejsca rozpoczęcia nowej trasy zostałby wzięty pod uwagę obszar od węzła Bieżanów do węzła w Opatkowicach przy obecnej zakopiance. Do tego powstałby jeden wariant drogi S7 omijającej Kraków po stronie wschodniej i jeden wariant zakładający rozpoczęcie trasy na zachód od obecnej zakopianki.

Z ośmiu wariantów dla nowej zakopianki miałyby zostać wybrane trzy, w tym jeden rekomendowany przez GDDKiA, które zostałyby przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Później przeprowadzone byłyby ostateczne konsultacje społeczne i wybrany ostateczny wariant. Plany są takie, by nowa zakopianka mogła powstać w drugiej połowie lat 30. obecnego wieku.

W 2024 roku północna obwodnica Krakowa i droga ekspresowa do Warszawy

Podczas Krynica Forum 2023 podkreślano, że w Polsce obecnie w realizacji jest 1400 km dróg szybkiego ruchu. Na kolejne 300 km dróg trwają postępowania przetargowe. - Pod względem budowy dróg jesteśmy największym placem budowlanym w Europie. Ambitnie realizujemy cele stawiane przez rząd. Powstające drogi wszyscy widzą. Sporo ludzi, bez względu na upodobania polityczne, przyznaje, że po Polsce jeździ się samochodem dużo lepiej– podkreśla Tomasz Żuchowski.

W przypadku Krakowa kluczową realizowaną inwestycją jest budowa północnej obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S52 (12,3 km). Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku.

W przypadku budowy trasy S7 z Krakowa do granic województwa świętokrzyskiego trwa jeszcze realizacja dwóch odcinków: między węzłami Miechów i Szczepanowice (5,3 km, planowane otwarcie sierpień 2024) i od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta (18,3 km, planowane otwarcie listopad 2024). Po zakończeniu inwestycji z końcem 2024 roku podróż pomiędzy Warszawą i Krakowem zajmie niespełna 3 godziny. W sierpniu tego roku rozpoczęto też budowę obwodnicy Zabierzowa (10,3 km). Kierowcy z nowej trasy mają skorzystać w wakacje 2027 r. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.) zakłada budowę ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu oraz dokończenie trwających inwestycji na ponad 3,7 tys. km. To największy w historii program budowy dróg w Polsce, na który rząd planuje wydać ponad 291 mld zł.

W 1989 roku mieliśmy w Polsce ok. 300 km dróg szybkiego ruchu, a obecnie jest ich już prawie 5 tysięcy. - To ogromny przeskok. Zaczynaliśmy niemalże od zera. Obecnie mamy drogi nowe, wybudowane według najnowszych standardów. Są wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów. Ich jakość przewyższa więc to co mają Niemcy czy Francuzi, którzy budowali drogi 20,30,40, a nawet 50 lat temu. Pod względem infrastruktury drogowej jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej – komentuje prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. FLESZ - Jakie auta sprzedają się w Polsce najlepiej?