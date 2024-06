Druga zakopiańska wojna o maszt. "Jak będzie trzeba, zablokujemy drogę"

Firma wystąpiła do urzędu miasta o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. - Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji od urzędu miasta, firma będzie mogła wystąpić do starostwa tatrzańskiego o pozwolenie na budowę – wyjaśnia procedurę Bartłomiej Rzepa z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zakopanem.

- My tutaj żyjemy z turystyki, prowadzimy pensjonaty, wynajmujemy pokoje, pola campingowe. Jak to będzie wyglądało, że nagle rośnie przed nami taki maszt? Ja rozumiem, że zasięg telefonów komórkowych i internetu jest ważny. Tyle, że naszym zdaniem takie instalacje powinny być stawiane gdzieś poza niemal centrum miasta, na wierchach, z dala od domów – mówi jeden z mieszkańców.

Po tej informacji zgłosili się do naszej redakcji mieszkańcy Ustupu, którzy boją się planowanej inwestycji. Obawiają się szkodliwego dla zdrowia oddziaływania anten nadawczych, a ponadto nie chcą, by 45-metrowa wieża zasłoniła im widok na Giewont.

Sprawą zainteresowali już burmistrza Zakopanego i miejscowych radnych. - Zostałem zaalarmowany o tej sprawie przez mieszkańców już w weekend. To jest za każdy razem kontrowersyjna sprawa. Wszyscy byśmy chcieli mieć lepszy zasięg w telefonie, a z drugiej strony nie ma zgody na maszt. Takie sytuacje są nie tylko u nas, ale i w całej Polsce – mówi burmistrz Łukasz Filipowicz. I dodaje, że w najbliższy wtorek odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, radnym i urzędnikami w tej sprawie. - Natomiast jeżeli mieszkańcy będą protestować, urząd przychyli się do ich woli. Jednak wszystko w granicach prawa. Jako urząd będzie jednak stali po stronie mieszkańców – dodaje.

W miejscu gdzie firma chce postawić masz nie obowiązuje pan zagospodarowania – jest w trakcie przygotowania. W projekcie planu działka wskazana pod inwestycja przewidziana jest jako tereny zielone. Jak zaznaczają jednak urzędnicy, tego typu inwestycjom sprzyjają przepisy państwowe – m.in. ustawa o wspieraniu usług telekomunikacyjnych.

To będzie już druga zakopiańska wojna o maszt. Wcześniej bój toczyli mieszkańcy Krzeptówek – również z firmą T-Mobile, która chciała postawić w sąsiedztwie ich domów wysoki na 27 metrów maszt. Ich walka była iście heroiczna, do tego stopnia, że przez trzy pełne tygodnie – dzień i noc – pilnowali złożonego na placu masztu, by nikt go nie postawił. Ostatecznie maszt został wywieziony z Zakopanego. Firma jednak nie zaprzestała walki o postawienie go na Krzeptówkach. Obecnie sprawa jest u wojewody małopolskiego.