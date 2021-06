Dworek Białoprądnicki zaprasza na cykl koncertów i kino letnie w lipcu i sierpniu pod hasłem "Letni ogród kultury"

Największą atrakcją będą bez wątpienia występy na żywo artystów związanych z krakowską wytwórnią płytową Karrot Kommando. Będą się one odbywać co piątek na scenie plenerowej pod Dworkiem Białoprądnickim. Jak narodził się pomysł tego cyklu?

- Tak się składa, że moje krakowskie mieszkanie znajduje się niedaleko Dworku. Dlatego byłem tam częstym gościem. Kiedy kierownictwo pionu muzycznego objął Maciek Trifonidis, zgadaliśmy się od słowa do słowa i wymyśliliśmy cykl występów zespołów związanych z moją wytwórnią. Będą to koncerty z publicznością ograniczoną do 250 osób w plenerze przed budynkiem Dworku – opowiada nam Piotr Maślanka, założyciel i szef Karrot Kommando.

Cykl „Karrot Białoprądnicki” rozpocznie w piątek 2 lipca koncertem nowej grupy Marcina Świetlickiego – Morświn. Potem zagra niemiecka formacja reggae Yellow Umbrella (9 lipca), mistrzowie polskiego dancehallu Vavamuffin (16 lipca), folkowa Kapela Ze Wsi Warszawa (23 lipca), poetycki Pablopavo i Ludziki (30 lipca), reggae’owa Paprika Korps (6 sierpnia), folkowe Kirszenbaum (13 sierpnia) i Żywiołak (20 sierpnia) oraz post-punkowe Świetliki (27 sierpnia).