Dzieci bawiły się nad rzeką, a matka miała ponad 3 promile. Apel policji

Do zlokalizowania kobiety doszło w poprzedni wtorek. Dyżurny komisariatu policji otrzymał informacje o kobiecie, która prawdopodobnie w stanie nietrzeźwości opiekuje się dziećmi.

- Na szczęście dzieciom nic się nie stało, trafiły pod opiekę cioci. Policjanci ustalają okoliczności tej sprawy. Jeśli okaże się, że kobieta swoim zachowaniem mogła doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia dziecka, może jej grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje Batko.

Dzieci miały odpowiednio 8 i 6 lat, bawiły się nad brzegiem rzeki i aż strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby nagle wpadły do wody… Matka za swoje postępowanie może mieć teraz poważne kłopoty.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności przy wypoczynku nad wodą. Jak zauważają stróże prawa, to dopiero początek wakacji, a w Polsce utonęło już 11 osób, w tym 3 dzieci! Od początku roku Policja odnotowała aż 161 utonięć!

- Woda to wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji, jednak pozostaje żywiołem, wobec którego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa i rozsądek! Przed nami prognozowany upalny weekend. Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i naszych najbliższych – ostrzegają mundurowi.

Oto podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w takich miejscach: