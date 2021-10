Gala Conrada 2021. "Bestiariusz nowohucki" najlepszą debiutancką powieścią ubiegłego roku

Wielowątkowa opowieść jest snuta przez nowych ludzi, takich jak prorok czytający z wielkopiecowych oparów, zjadaczka arszeniku, sobowtórka czy człowiek bez twarzy (…) powieść odsłania świat dziwności, kopniętej metafizyki, ale i do bólu realnej cielesności oraz brutalności pracy - można przeczytać w wydanym w 2020 roku przez Biuro Literackie "Bestiariuszu nowohuckim".

Surrealistyczna powieść zakorzeniona w Nowej Hucie lat 50. jest siódmym tytułem wyróżnionym Nagrodą Conrada, a Elżbieta Łapczyńska dołączyła tym samym do grona sześciu innych autorek nagrodzonych w poprzednich edycjach - Liliany Hermetz w 2015 roku za "Alicyjkę", Żanny Słoniowskiej wyróżnionej za "Dom z witrażem" w 2016 roku, Anny Cieplak ("Ma być czysto", 2017), Weroniki Gogoli ("Po trochu", 2018), Olgi Hund ("Psy ras drobnych", 2019) oraz Doroty Kotas ("Pustostany", 2020).

Cieszę się, że tegoroczna Nagroda Conrada powędrowała po raz kolejny do kobiety. Pokazuje to, że narracje kobiece rosną w siłę i zyskują uznanie polskich czytelników i czytelniczek. Chciałabym również podkreślić, że wszystkie nominowane tytuły to literatura najwyższej próby, a o ich autorach i autorkach usłyszymy z pewnością jeszcze nie raz