Głośny film "Monster" w cyklu SMAK - Spotkania Młodych Amatorów Kina - w sobotę 25 maja w Kinie Pod Baranami

Autorem muzyki do filmu jest legendarny japoński kompozytor Ryūichi Sakamoto, autor ścieżek dźwiękowych do takich tytułów jak "Ostatni cesarz", "Pod osłoną nieba" czy "Mały Budda" oraz autonomicznej muzyki z pogranicza ambientu i neoklasyki. Sakamoto zmarł w marcu 2023 roku w wieku 71 lat. "Monster" to ostatni film, do którego stworzył muzykę.