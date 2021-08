Hutnik - Olimpia Grudziądz. Nowohucki zespół odpadł z Pucharu Polski. Kontrowersje w końcówce [ZDJĘCIA]

Jedna, druga akcja Hutnika, w 5 min strzał Patryka Kielisia obroniony przez Adriana Olszewskiego. A za moment po drugiej stronie boiska Najim Romero zagłówkował po zagraniu z lewej strony. Zagłówkował nad Arkadiuszem Leszczyńskim, w poprzeczkę, po czym też „główką” wykonał dobitkę. 0:1.

Do końca pierwszej połowy Hutnik był już cieniem samego siebie. W rwanej, często przerywanej faulami grze to Olimpia sprawiała lepsze wrażenie. Żadne cuda, ale potrafiła groźnie skontrować, a okazji nie brakowało, bo gospodarze grali niedokładnie. Goście byli za to nieskuteczni – w 23 min szansę w polu karnym zaprzepaścił Tomasz Kaczmarek, w 33 – Jose Cabrera do spółki z Romero. W międzyczasie Dominik Zawadzki nie kopnął wystarczająco dobrze, by pokonać Olszewskiego. Przed przerwą obejrzeliśmy jeszcze m.in. niecelny strzał Kaczmarka.

W składzie pozbawionym kilku ważnych graczy trener Szymon Szydełko wymienił w przerwie cztery ogniwa. Na placu pojawił się m.in. Abdallah Hafez – i to on w 51 min oddał pierwszy strzał, z 20 m, prosto w bramkarza. Żeby było jasne: wcześniej groźną akcję przeprowadziła Olimpia. I później wcale nie zamierzała tylko bronić wyniku.