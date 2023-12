I liga koszykarek. Wisła Orlen Południe Kraków przesądziła sprawę po przerwie

Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana. Prowadzenie w niej zmieniało się dość często, a żadnej z drużyn nie udało się złapać większego dystansu nad rywalkami. Trochę częściej na tym prowadzeniu były w tej części ostrowianki. One też zakończyły tę kwartę z jednopunktową przewagą.

W drugiej kwarcie Wisła potrzebowała blisko pięć minut by zniwelować ten niewielki w sumie dystans. W końcu się to udało, a po rzucie Natalii Kwiecień krakowianki objęły prowadzenie 19:18. Wkrótce udało im się je nawet powiększyć do pięciu punktów, ale przyjezdne nie rezygnowały. Celne „trójki” Katarzyny Joks i Karoliny Dżochowskiej sprawiły, że wciąż wynik oscylował wokół remisu. I taki też wynik mieliśmy gdy drużyny schodziły na przerwę (29:29).

Po zmianie stron początkowo nie zmienił się obraz gry, wciąż trwała wyrównana walka. Był moment, gdy wydawało się, że Wisła złapała głębszy oddech. Za trzy punkty trafiły kolejno Karolina Wilk i Paulina Kuczyńska. Zrobiło się 41:36, ale za moment „trójką” odpowiedziała Katarzyna Joks. Pod koniec tej kwarty krakowianki w końcu jednak wypracowały sobie choć kilka punktów zapasu. Przed decydującą częścią Wisła prowadziła już 54:47.