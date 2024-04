Inspiracje na dania z grilla, które zachwycą Twoich gości [PORADNIK]

Orientalne szaszłyki, roślinne zamienniki mięsa i warzywa w postaci sałatek czy dań z rusztu to kulinarne przeboje tego sezonu. Grill to także świetna okazja do eksperymentów z marynatami do mięs i sosami – keczup i musztarda to zdecydowanie za mało! W menu nie może zabraknąć również opcji dla gości na diecie roślinnej. Pamiętaj jednak, że wegańskie przysmaki często podbijają też kubki smakowe mięsożerców i znikają w oka mgnieniu, dlatego przygotuj ich więcej. Podpowiadamy, co wrzucić na ruszt i zachwycić gości.