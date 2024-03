Jajka faszerowane Wielkanoc 2024. Zobacz najlepsze przepisy naszych Czytelników. Takich jaj jeszcze nie jadłeś!

Jajka faszerowane Wielkanoc 2024. Jajka z różnymi farszami cieszą się od lat niesłabnącą popularnością na wielkanocnych stołach. Według Światowej Organizacji Zdrowia bez obawy o swoje zdrowie możemy zjadać nawet 10 jajek tygodniowo (wliczając w to także jajko zawarte w ciastach, makaronach, itp.). Wielu z nas w ciągu tygodnia często pomija spożywanie jaj w czystej postaci, dlatego kilka dodatkowych sztuk w czasie świąt nikomu nie zaszkodzi. Tym bardziej, jeśli zmienimy kaloryczny majonez do jajek na pyszne farsze!

Jajka faszerowane przepisy.

Jajka są symbolem Wielkanocy. Jak zrobić jajka faszerowane? Jaki jest najlepszy przepis na jajka faszerowane? Czym faszerować jajka? Zobaczcie przepisy na najlepsze jajka faszerowane naszych Czytelników.

Kolorowe jajka faszerowane Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki 10 jaj ugotowanych na twardo

3 łyżeczki wasabi

łyżka buraczków

3 łyżki utartego chrzanu

koperek, szczypiorek do dekoracji Wykonanie

Jajka przekroić, wyjąć żółtka i rozgnieść widelcem. Roztarte żółtka podzielić na 3 części - do jednej dodać wasabi, do drugiej buraczki, do trzeciej chrzan. Wymieszać każdą oddzielnie i w ten sposób uzyskamy farsz do jajek o różnych kolorach. Jajka efektownie wyglądają ułożone na talerzu i posypane szczypiorkiem.

Jajka faszerowane. Przepis na musztardowe jajka Katarzyny Krawczyk

Składniki 4 jajka

5 niewielkich pieczarek

2 łyżeczki musztardy

sól, pieprz

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo. Pieczarki drobno posiekać i podsmażyć na patelni na odrobinie masła. Jajka obrać, przekroić na pół. Delikatnie wyciągnąć żółtka i przełożyć do miseczki. Do żółtek dodać 2 łyżeczki musztardy, sól, pieprz i rozetrzeć na gładką masę. Z masy uformować 8 kulek i włożyć do białek w miejsce żółtek.

Wielkanocne jajka faszerowane awokado i zielonym groszkiem Agnieszki Delkowskiej [PRZEPIS]

Składniki jajka ugotowane na twardo

awokado

zielony groszek

jogurt naturalny

sól, pieprz

Wykonanie

Żółtka połączyć z awokado, groszkiem i jogurtem. Zblendować na gładką masę. Można dodać koperku. Doprawić solą i białym pieprzem. Do jajka szprycą cukierniczą nakładać farsz. Dodać po kilka groszków do dekoracji.

Jajka faszerowane pieczarkami Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki 10 jajek ugotowanych na twardo

10 świeżych pieczarek

1 średnia cebula

3 łyżki masła

sól, pieprz, vegeta do smaku

Wykonanie

Pieczarki obrać i pokroić w plastry, przelać wrzątkiem i odcedzić.

Cebulę pokroić w kostkę i zarumienić na maśle, dodać pieczarki i około 5 minut dusić pod przykryciem. Wystudzone grzybki rozdrobnić blenderem, dodać żółtka, przyprawić do smaku. Tak przygotowaną pastą napełnić białka. Udekorować według własnej fantazji i uznania.

Wielkanocne jajka faszerowane chrzanem i imbirem Joanny Kądziołki [PRZEPIS]

Składniki 10 ugotowanych jajek

3 łyżki chrzanu

imbir do smaku

2 łyżki majonezu

szczypta posiekanego rozmarynu

szczypta soli

szczypta pieprzu ziołowego

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo w osolonej wodzie. Następnie dobrze wystudzić w zimnej wodzie, obrać ze skorupek. Każde jajko pokroić na połówkę, żółtka wyciągnąć i odłożyć do wyższego pojemnika. Następnie dodać do niego chrzan, majonez, posiekany drobno świeży rozmaryn, szczyptę soli oraz pieprzu, odrobinę imbiru. Całość zblendować. Masę przełożyć do rękawa cukierniczego, nałożyć na białka jajek.

Jajka faszerowane na zielono Andżeliki Knop [PRZEPIS]



Składniki średni brokuł

150 g sera feta

30 g pestek dyni

100 g rukoli

3 łyżki musztardy rosyjskiej

sok z połowy cytryny

jajka ugotowane na twardo



Wykonanie

Brokuła umyć, podzielić na małe różyczki i ugotować ok. 3-4 minut, tak aby był al dente. Odstawić do przestygnięcia. Fetę pokroić na małe kawałki, a pestki dyni uprażyć na suchej patelni. Rukolę umyć i osuszyć. W misce malaksera umieścić brokuły, fetę, rukolę, pestki dyni, musztardę i sok wyciśnięty z połówki cytryny. Zmiksować, aż do uzyskania jednolitej masy. Jajka faszerować pastą.

